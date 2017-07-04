«Ижавиа» оплатит проект ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта в Ижевске

Опубликована: Сегодня 15:52



фото: Aviadesktop.narod.ru фото: Aviadesktop.narod.ru

«Проектирование, ремонт и реконструкцию взлетно-посадочной полосы должны делать за счет бюджета Российской Федерации. Мы пошли на то, что всю прибыль, которая возникла у «Ижавиа», потратим на проектирование. Это нонсенс, но мы ожидаем, что это будет дополнительным рычагом и обоснованием важности вернуться в программу, мы получим финансирование на период 2018-2020 годы», - сказал Бречалов.В отчетах о финансовых результатах 2012 года прибыль «Ижавиа» указана в размере 33,075 млн рублей, за 2013 год - 142,934 млн рублей. В 2014 году транспортное предприятие показало убыток в 125,394 млн рублей.Ранее на реконструкцию ижевского аэропорта Удмуртия рассчитывала получить из федерального бюджета 1,5 млрд рублей.