Концерн «Калашников» покажет варианты мотоциклов «Иж» для силовых структур

Опубликована: Сегодня 17:27



фото: пресс-служба Калашникова фото: пресс-служба Калашникова

Источник РБК в концерне сообщил, что моделей должно быть три. «Они будут без колясок, с отсеками под автомат и другие вещи. Судя по тем макетам, которые я видел, они будут похожи на горные мотоциклы», — сказал собеседник, отметив, что внешне машины похожи на японские горные Kawasaki. Источник также отметил, что мотоциклы будут различными по проходимости, один из них «более приподнят, другие — пониже».Опрошенные РБК эксперты отметили, что скорее всего, это будет российско-китайская разработка, по цене не превышающая 150 тыс рублей.