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Концерн «Калашников» покажет варианты мотоциклов «Иж» для силовых структур
Опубликована: Сегодня 17:27 Концерн «Калашников» вскоре представит специальные варианты мотоциклов марки «Иж». Об этом РБК рассказала директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова. «Работы ведутся в интересах силовых структур», — уточнила она. Модели будут представлены на международном военно-техническом форуме «Армия-2017», который пройдет с 22 по 27 августа в подмосковном парке «Патриот», добавила Иванова, отказавшись раскрыть остальные подробности.
Источник РБК в концерне сообщил, что моделей должно быть три. «Они будут без колясок, с отсеками под автомат и другие вещи. Судя по тем макетам, которые я видел, они будут похожи на горные мотоциклы», — сказал собеседник, отметив, что внешне машины похожи на японские горные Kawasaki. Источник также отметил, что мотоциклы будут различными по проходимости, один из них «более приподнят, другие — пониже».
Опрошенные РБК эксперты отметили, что скорее всего, это будет российско-китайская разработка, по цене не превышающая 150 тыс рублей.
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