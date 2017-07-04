Вернувшиеся из Сирии в Грузию боевики готовятся ударить по Северному Кавказу России

Опубликована: Сегодня 18:45



Фото сайта "Кавказский узел" Фото сайта "Кавказский узел"

В Грузию возвращаются террористы, получившие боевой опыт на Ближнем Востоке, сообщает издание Нотум.info.

Новостью выглядит версия о том, что воевавшие под черным флага ИГИЛ (организация запрещена в России) «разочаровались в идеях». Эту версию приводит издание «Взгляд», цитируя грузинского эксперта «по вопросам безопасности» Вахтанга Маисая, предположившего, что бородатые дяди из Панкисского ущелья просто не хотят больше воевать. Что это за «идеи», ради которых они, собственно, и отправились убивать, как беспринципные наемники, сообразить не трудно.

Вообще, Маисая известен своими бредовыми рассказами о том, что Грузии, например, угрожает договор Армении и России, по которому в Закавказье базируются российские войска. Об этом рассказало ИА "Регнум". Его пугают российские ракетные комплексы «Искандер», хотя они не были применены даже в ходе пятидневной войны в августе 2008, когда грузинские войска попытались стереть с лица земли Южную Осетию.

Но в привязке к моменту возвращения панкисских «добровольцев» одной из причин называют гибель вдохновителя– земляка Тархана Батирашвили, оставившего в Сирии и Ираке след под именем Абу Умара аш-Шишани.

Число действительно разочаровавшихся в экстремистских идеях составляет, увы, лишь малые доли от общего числа вернувшихся. В случае с грузинскими боевиками, эксперты полагают, что происходит передислокация боевиков в Панкисское ущелье, которых в преддверии выборов Президента России в 2018 году могут бросить на новое направление – на Северный Кавказ.

То есть по этой версии боевики ИГИЛ (организация запрещена в России): боевики возвращаются, потому что хотят попытаться «расширить ареал деятельности». Так, как хищники, к примеру, в силу определенных обстоятельств могут «расширять ареал». Правда они, как правило, при этом не будут устраивать резню, как в Сирии, Ираке и Ливии и проливать реки крови ради устрашения.

Поверить в то, что террористы возвращаются к мирной жизни – было бы крайне наивно. Так же наивно предполагать, что вернутся лишь жалкие остатки бандформирований. Цели, с которыми будут действовать в Панкиси головорезы, далеки от сугубо партизанской тактики. Многие из них вполне способны стать инструкторами, вовлекая и обучая новичков – неопытную молодежь из бедных семей - стрелять и взрывать людей.

Достаточно посмотреть на карту и выяснить намерения «возвращающихся к мирной жизни» бородачей. Целями для них могут стать не только Дагестан и Чечня. К тому же в Панкиси немало этнических чеченцев, того же аш-Шишани называли одним из них.

Рассматривать подобные сценарии заставляет геополитическое напряжение. И по поводу Чечни «работа» уже началась – тому, кто все еще сомневается, пора освежить в памяти заголовки про «преследования чеченских геев» и истерические завывания «правозащитников» про концентрационные лагеря для них.

Кроме того, в Грузии есть силы намеренные раскачать ситуацию в Карачаево-Черкесия, куда обязательно постараются воткнуть клин сепаратизма и экстремизма. Это, например, Черкесский Культурный Центр. Один из «специалистов» этого учреждения, "адыговед" (как называет его сайт "Кавказский узел", зарегистрированный в Европе) Александр (он же Алеко) Квахадзе, в щедро раздаваемых интервью разъяснял главную идею проекта еще в 2015 году (цитата): «…Данный центр является первым на Кавказе за пределами исторической Черкесии центром, который будет ориентирован на черкесскую тематику. Главной целью центра является культурный диалог с черкесской общественностью; предоставление черкесам платформы для свободного высказывания своих мыслей; сохранение черкесского языка, культуры и идентичности; поддержка программ репатриации черкесов и, что самое важное, сближение черкесского и грузинского народа…».

Известно, что «Черкесский центр» в Грузии одним из основных своих «партнеров» выбрал «The Jamestown Foundation» – Фонд Джеймстауна, у истоков работы которого, находились в свое время директор ЦРУ Джеймс Вулси и идеолог стратегии русофобии, американский политолог Збигнев Бжезинский. Так что грузинские «ученые» из Черкесского центра и не скрывают своих амбициозных планов.

Формальное руководство Черкесского центра в Грузии осуществляет профессор Тбилисского госуниверситета Мераб Чухуа. Причем, знают Мераба Чухуа все больше даже не в Грузии (не говоря уже про Карачаево-Черкесию), а в Соединенных Штатах Америки. Вот что он говорил в 2016 году: «Грузинское государство должно выступить с новой инициативой, начать непосредственный диалог с народами Северного Кавказа о новой парадигме общего будущего и совместного проживания в едином пространстве. Грузия должна выступить с программой единого мирного Кавказа: Грузия плюс народы Северного Кавказа, цель которой для контекста новых обстоятельств, т. е. когда Российская империя будет вынуждена освободить народы Кавказа и оставить Кавказский регион, задействовать уже готовый проект будущего Кавказа – «Единый и мирный Кавказ».

Не странно ли, что уже через считанные месяцы после раскрытия «грандиозных» планов грузинского деятеля в Панкиси потянулись «разочаровавшиеся» боевики, обученные методам организации терактов, диверсий, убийств, вербовки пушечного мяса? Хотят ли народы всего Кавказа такой судьбы?

Ответ даст только будущее, но уже сейчас понятно, что на деньги «западных партнеров» и под чутким руководством «друзей Грузии» нынешний Тбилиси превращается в рассадник русофобии, национализма, экстремизма. О том, как на самом деле грузинские политики могут относиться к народам и этносам Кавказа, всегда расскажут дети, старики и женщины Абхазии и Южной Осетии, выжившие после «блицкрига» Саакашвили и иных правителей независимой Грузии.



