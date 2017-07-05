Итальянский фермер c помощью трактора создал на поле портрет Путина

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: M.1777.ru фото: M.1777.ru

ilcolonnello on Twitter Italian "land artist" Dario Gambarin draws #Putin's face on a field to celebrate the incoming #G20 summit. #Russia #Italy #G20Hamburg

«Причина этой работы — ожидаемый 7 и 8 июля в Гамбурге саммит сильных мира сего. И все мы надеемся, что эта встреча поможет решить актуальные мировые проблемы в сферах экономики и иммиграции», — пояснил Гамбарин.Уточняется, что портрет Владимира Путина занял участок площадью в 25 тыс. кв. метров.