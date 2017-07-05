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Итальянский фермер c помощью трактора создал на поле портрет Путина
Опубликована: Сегодня 08:30 На севере Италии в городке Кастаньяро провинции Верона фермер Дарио Гамбарин с помощью трактора и плуга сделал на поле портрет президента России Владимира Путина. Как сообщает итальянское агентство ANSA, автор создал работу к предстоящему саммиту G20, дополнив портрет российского лидера его именем на кириллице.
«Причина этой работы — ожидаемый 7 и 8 июля в Гамбурге саммит сильных мира сего. И все мы надеемся, что эта встреча поможет решить актуальные мировые проблемы в сферах экономики и иммиграции», — пояснил Гамбарин.
Уточняется, что портрет Владимира Путина занял участок площадью в 25 тыс. кв. метров.
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