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Ремонт участка дороги Завьялово – Каменное продлится до конца лета
Опубликована: Сегодня 10:03 Ремонт участка дороги Завьялово – Каменное продлится до конца лета. Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, срок сдачи объекта намечен на 28 августа. Всего за это время отремонтируют 5,4 км трассы.
Сейчас движение автотранспорта полностью перекрыто на отрезке автодороги от пересечения с улицей Центральная и до Гольянского тракта. Там укладывают асфальтобетон. На оставшемся ремонтном отрезке идут работы по фрезерованию изношенного покрытия и движение пока закрыто частично.
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