Ремонт участка дороги Завьялово – Каменное продлится до конца лета

Опубликована: Сегодня 10:03

фото: M.1777.ru
Ремонт участка дороги Завьялово – Каменное продлится до конца лета. Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, срок сдачи объекта намечен на 28 августа. Всего за это время отремонтируют 5,4 км трассы.

Сейчас движение автотранспорта полностью перекрыто на отрезке автодороги от пересечения с улицей Центральная и до Гольянского тракта. Там укладывают асфальтобетон. На оставшемся ремонтном отрезке идут работы по фрезерованию изношенного покрытия и движение пока закрыто частично.



Загрузка...
Теги
рейтинг бюджет депутат кино пожар лес инвалид алкоголь занятость футбол Александр Волков наркотики Балезино творчество Игра долг СМИ оружие телевидение погода промышленность школа ремонт видео природа бизнес СКП армия Голливуд транспорт Малая Пурга Новый год/Рождество торговля выборы траур спортсмен молодежь самолет религия мода ГЖД ЖКХ животные зоопарк семья Россия убийство правительство Сарапул музыка терроризм Москва Украина ДТП Дмитрий Медведев вода свадьба преступление фестиваль туризм штраф розыск ветеран технологии суд физкультура строительство прокуратура медицина Интернет Воткинск США конкурс Владимир Путин Ижевск безопасность Госсовет УР Удмуртия образование здоровье праздник МЧС Можга ИжГТУ ГИБДД Завьялово пенсия выставка банк дети пристав финансы Ижавто Ува дороги МВД звезда полиция Глазов хоккей
Все теги
Яндекс.Погода