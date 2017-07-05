Ремонт участка дороги Завьялово – Каменное продлится до конца лета

Опубликована: Сегодня 10:03



фото: M.1777.ru фото: M.1777.ru

Сейчас движение автотранспорта полностью перекрыто на отрезке автодороги от пересечения с улицей Центральная и до Гольянского тракта. Там укладывают асфальтобетон. На оставшемся ремонтном отрезке идут работы по фрезерованию изношенного покрытия и движение пока закрыто частично.