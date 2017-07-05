Более 120 граммов героина нашли у жителя Глазова

Опубликована: Сегодня 10:56



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Задержали мужчину в подъезде своего дома по ул. Мира с небольшим количеством наркотическое средства. Кроме того, у гаража по ул. Красногорский тракт полицейские изъяли пакет героина массой 120 граммов, принадлежащий задержанному. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что наркотик приобрел бесконтактным способом в Москве.В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ – «незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».