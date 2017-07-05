Житель Дебёс прописал в своем доме 27 таджиков

Опубликована: Сегодня 12:33



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«Установлено, что гражданин, не имея намерений предоставить жилое помещение для проживания, осуществил незаконную регистрацию в личном доме общей площадью 62 кв. метра 27 граждан Республики Таджикистан, прибывших в г. Ижевск для осуществления трудовой деятельности», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Удмуртии.Максимальное наказание за совершение данного преступления - лишение свободы сроком на 3 года.