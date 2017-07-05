Утомленный водитель «Оки» улетел в кювет на дороге «Игра-Глазов»

Опубликована: Сегодня 13:21



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

В результате происшествия получили травмы водитель «ВАЗ-111130» - молодой человек 1997 года рождения (водительский стаж 2 года) и его пассажиры – 19-летние девушка и молодой человек.В Госавтоинспекции отметили, что водитель в момент ДТП находился в утомленном состоянии.