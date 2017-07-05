|
Утомленный водитель «Оки» улетел в кювет на дороге «Игра-Глазов»
Опубликована: Сегодня 13:21 В Глазовском районе Удмуртии молодой водитель «Оки» не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где его автомобиль перевернулся. ДТП произошло накануне, 04 июля в 02.20 на 63 километре автомобильной дороги «Игра-Глазов».
В результате происшествия получили травмы водитель «ВАЗ-111130» - молодой человек 1997 года рождения (водительский стаж 2 года) и его пассажиры – 19-летние девушка и молодой человек.
В Госавтоинспекции отметили, что водитель в момент ДТП находился в утомленном состоянии.
Загрузка...