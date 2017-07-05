В Ижевске будут сутки идти ливни

Опубликована: Сегодня 15:09



фото: yandex.ru/pogoda/izhevsk фото: yandex.ru/pogoda/izhevsk

Во время непогоды есть вероятность подтопления отдельных территорий, повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Горожан просят соблюдать меры предосторожности.