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В Ижевске будут сутки идти ливни
Опубликована: Сегодня 15:09 Пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на Гидрометцентр сообщает, что ночью с 5 на 6 июля и днем 6 июля местами по региону и в Ижевске ожидаются сильные дожди. При этом юго-восточный ветер усилится, его порывы будут достигать 17-22 м/с.
Во время непогоды есть вероятность подтопления отдельных территорий, повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Горожан просят соблюдать меры предосторожности.
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