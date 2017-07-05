В Ижевске будут сутки идти ливни

Опубликована: Сегодня 15:09

фото: yandex.ru/pogoda/izhevsk
Пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на Гидрометцентр сообщает, что ночью с 5 на 6 июля и днем 6 июля местами по региону и в Ижевске ожидаются сильные дожди. При этом юго-восточный ветер усилится, его порывы будут достигать 17-22 м/с.

Во время непогоды есть вероятность подтопления отдельных территорий, повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Горожан просят соблюдать меры предосторожности.



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