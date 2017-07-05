Обманувшего 13 жителей Удмуртии жителя Пермского края будут судить

Опубликована: Сегодня 16:46



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После того, как обвиняемый получал деньги, он полностью прекращал общение с покупателями. Пострадавшими по уголовному делу признаны 13 жителей Удмуртии. При этом половина потерпевших не обращались в полицию с заявлениями о совершении в отношении них преступлений и были установлены в ходе расследования уголовного дела. Общая сумма причиненного ущерба составила 87 тыс рублей. На сегодняшний день подозреваемый возместил потерпевшим 55 тыс рублей.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Также правоохранители не исключают возможность причастности обвиняемого к совершению аналогичных преступлений в отношении жителей других регионов России.Для справки: Всего по состоянию на 4 июля 2017 года на территории Ижевска зарегистрировано 1207 мошенничеств различного вида, что на 28,6% ниже показателя прошлого года. Каждое пятое преступление, зарегистрированное на территории столицы Удмуртии – мошенничество. За 6 месяцев 2017 года возбуждено 360 уголовных дел по фактам мошенничеств, совершенных с использованием средств связи, из них: 214 – в сети интернет (в том числе 104 – с использованием соцсетей).