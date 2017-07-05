Игроки сборной России по футболу не получат премиальных после Кубка конфедераций - 2017.

Опубликована: Сегодня 18:20



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— Премиальных игроки сборной России не получат, — отметил Мутко. — Премиальные были бы за выход из группы.Напомним, футболистам сборной России не удалось пробиться в полуфинал Кубка конфедераций — 2017. В решающем матче спортсмены уступили мексиканцам 1:2. Позже главный тренер команды заявил, что вратарь Игорь Акинфеев и дальше "будет радовать" болельщиков.