Игроки сборной России по футболу не получат премиальных после Кубка конфедераций - 2017.

Опубликована: Сегодня 18:20

фото: Gazeta.ru
Вице-премьер РФ Виталий Мутко после "правительственного часа" в Госдуме рассказал журналистам, что игроки сборной России по футболу не получат премиальных после Кубка конфедераций — 2017.

— Премиальных игроки сборной России не получат, — отметил Мутко. — Премиальные были бы за выход из группы.

Напомним, футболистам сборной России не удалось пробиться в полуфинал Кубка конфедераций — 2017. В решающем матче спортсмены уступили мексиканцам 1:2. Позже главный тренер команды заявил, что вратарь Игорь Акинфеев и дальше "будет радовать" болельщиков.



Загрузка...
Теги
банк Можга СКП оружие семья образование занятость Балезино Александр Волков выставка МЧС религия погода ДТП творчество пристав вода ГЖД строительство ИжГТУ полиция Украина Голливуд мода Новый год/Рождество Владимир Путин животные музыка Дмитрий Медведев суд торговля видео зоопарк Ижавто пожар ЖКХ армия транспорт ГИБДД прокуратура конкурс ремонт убийство Малая Пурга молодежь спортсмен пенсия бюджет штраф финансы ветеран депутат Удмуртия туризм Игра здоровье Ижевск лес промышленность праздник медицина Москва хоккей Сарапул дети Россия США правительство розыск инвалид фестиваль Воткинск самолет футбол рейтинг Госсовет УР школа безопасность выборы наркотики технологии звезда бизнес Ува телевидение алкоголь преступление природа физкультура долг Глазов Интернет дороги траур Завьялово терроризм свадьба СМИ МВД кино
Все теги
Яндекс.Погода