В Индии женщины сняли на видео самосуд над предполагаемым насильником и убийцей 8-летней девочки

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: скриншот видео
В индийском штате Джаркханд толпа женщин линчевала предполагаемого педофила, которого заподозрили в циничном убийстве малолетней школьницы во время свадебного торжества. Мужчину связали и забили насмерть длинными палками, снимая расправу на камеру. Как пишет Newsru, от рук разъяренных селянок погиб Митун Хансда.

По предварительным данным, восьмилетняя девочка подверглась нападению, когда принимала участие в свадебном торжестве в деревне Джалве. Во время праздника группа девочек отправилась на озеро, чтобы искупаться. В этот момент Хансда, как полагают местные жители, похитил потерпевшую, а потом изнасиловал и убил ее. Труп девочки нашли позднее на берегу реки.

Предполагаемого педофила поймали и, судя по опубликованной видеозаписи, жестоко убили. Роль палачей исполнили три женщины, вооруженные длинными палками. За экзекуцией наблюдали десятки селянок, а также дети, в том числе дошкольного возраста. Видеозапись избиения появилась на сайте LiveLeak. За сутки она набрала около 100 тысяч просмотров.

На кадрах видно, что предполагаемый убийца лежит на земле со связанными за спиной руками. Одна из женщин тянет за веревку, привязанную к запястьям мужчины, а две других наносят ему удары палками. При этом селянки стараются продлить мучения предполагаемого педофила, нанося удары не по голове, а по конечностям.

Избиение прекратилось только после того, как на месте происшествия появился полицейский. Хансду заключили под стражу, но вскоре он скончался от полученных травм. Между тем в полиции говорят, что пока не получены результаты экспертизы, подтверждающие изнасилование убитой школьницы.

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