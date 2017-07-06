В Ижевске прошло профилактическое мероприятие «Автобус»

Опубликована: Сегодня 09:16



фото: Отдел ГИБДД УМВД России по г.Ижевску фото: Отдел ГИБДД УМВД России по г.Ижевску

В целях повышения безопасности и профилактики аварийности в области пассажирских перевозок автобусами на территории Ижевска с 20 по 30 июня 2017 года проведено профилактическое мероприятие «Автобус». Сотрудники ГИБДД проверили соблюдение водителями и должностными лицами автотранспортных предприятий всех необходимых норм и условий безопасных перевозок требований нормативно-правовых актов в сфере безопасности дорожного движения:- соблюдение режима труда и отдыха водителей,- перевозка пассажиров, сверх установленного количества,- управление автобусами водителями, не имеющими права управления и т.д.Только за эти десять дней составлено более 20 административных материалов в отношении водителей и должностных лиц:- 10 фактов управления транспортными средствами с техническими неисправностями,- 3 факта непрохождения водителями предрейсового медицинского осмотра,- 4 факта управления пассажирским транспортом без обязательного использования тахографа и др.Каждый водитель, осуществляющий перевозку пассажиров должен осознавать всю ответственность за жизнь и здоровье людей. Резкие маневры, торможения, превышение скоростного режима, игнорирование водителями требований ПДД, безответственное отношение должностных лиц к обеспечению безопасности пассажирских перевозок – вот основные причины дорожно-транспортных происшествий, за каждым их которых стоят чьи-то слезы, горе и боль.