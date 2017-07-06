В Ижевске прошло профилактическое мероприятие «Автобус»

Опубликована: Сегодня 09:16

фото: Отдел ГИБДД УМВД России по г.Ижевску
С начала года в столице Удмуртии зарегистрировано 14 ДТП с участием водителей автобусов, в которых 15 человек получили ранения. Распространенными видами происшествий в последнее время стали падения пассажиров в общественном транспорте и столкновение транспортных средств.

В целях повышения безопасности и профилактики аварийности в области пассажирских перевозок автобусами на территории Ижевска с 20 по 30 июня 2017 года проведено профилактическое мероприятие «Автобус». Сотрудники ГИБДД проверили соблюдение водителями и должностными лицами автотранспортных предприятий всех необходимых норм и условий безопасных перевозок требований нормативно-правовых актов в сфере безопасности дорожного движения:

- соблюдение режима труда и отдыха водителей,

- перевозка пассажиров, сверх установленного количества,

- управление автобусами водителями, не имеющими права управления и т.д.

Только за эти десять дней составлено более 20 административных материалов в отношении водителей и должностных лиц:

- 10 фактов управления транспортными средствами с техническими неисправностями,

- 3 факта непрохождения водителями предрейсового медицинского осмотра,

- 4 факта управления пассажирским транспортом без обязательного использования тахографа и др.

Каждый водитель, осуществляющий перевозку пассажиров должен осознавать всю ответственность за жизнь и здоровье людей. Резкие маневры, торможения, превышение скоростного режима, игнорирование водителями требований ПДД, безответственное отношение должностных лиц к обеспечению безопасности пассажирских перевозок – вот основные причины дорожно-транспортных происшествий, за каждым их которых стоят чьи-то слезы, горе и боль.


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