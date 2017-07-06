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C начала года 7 детей погибли в Удмуртии в пожарах
Опубликована: Сегодня 10:03 C начала года на территории Удмуртии произошло 5 пожаров, в которых погибло 7 детей. Как сообщает пресс-служба государственной противопожарной службы республики, все пожары зарегистрированы в жилом секторе. В сообщении отмечается, что за аналогичный период прошлого года гибели детей при пожарах зарегистрировано не было.
Только два последних пожара унесли жизни 4 малолетних детей. Последняя трагедия с детьми произошла 9 июня в поселке Камбарка. На месте пожара в квартире дома воинской базы обнаружены тела 5-летнего мальчика и 3-летней девочки. Родители малышей ушли из квартиры, предварительно закрыв детей. В результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание.
Предыдущая трагедия случилась в ночь с 21 на 22 апреля в Ленинском районе города Ижевска. При пожаре погибли пенсионеры и два их внука – мальчики 2006 и 2007 годов рождения.
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