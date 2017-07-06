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В Ижевске мотоцикл врезался в «Рено Логан»
Опубликована: Сегодня 10:49 В Ижевске мотоцикл влетел в «Рено Логан». Как сообщили корреспонденту информагентства «Сусанин» в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртии, байкер госпитализирован, информация о его состоянии уточняется.
ДТП произошло утром в четверг, 6 июля, у дома №48 по улице Маяковского рядом с магазином «Три банана» около 7:43. По предварительным данным водитель автомобиля «Рено Логан» выезжал с прилегающей территории и не заметил мотоциклиста.
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