В Ижевске мотоцикл врезался в «Рено Логан»

Опубликована: Сегодня 10:49

фото: vk.com/udmurtiya18rus
В Ижевске мотоцикл влетел в «Рено Логан». Как сообщили корреспонденту информагентства «Сусанин» в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртии, байкер госпитализирован, информация о его состоянии уточняется.

ДТП произошло утром в четверг, 6 июля, у дома №48 по улице Маяковского рядом с магазином «Три банана» около 7:43. По предварительным данным водитель автомобиля «Рено Логан» выезжал с прилегающей территории и не заметил мотоциклиста.



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