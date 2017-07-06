В Ижевске мотоцикл врезался в «Рено Логан»

Опубликована: Сегодня 10:49



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

ДТП произошло утром в четверг, 6 июля, у дома №48 по улице Маяковского рядом с магазином «Три банана» около 7:43. По предварительным данным водитель автомобиля «Рено Логан» выезжал с прилегающей территории и не заметил мотоциклиста.