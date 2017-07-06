Почти килограмм синтетического наркотика возили с собой трое жителей Ижевска

Опубликована: Сегодня 13:16



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По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.