Почти килограмм синтетического наркотика возили с собой трое жителей Ижевска

Опубликована: Сегодня 13:16

фото: 18.мвд.рф
Троих жителей Ижевска 1995г.р., 1996г.р., 1997г.р. удалось задержать сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике на ул. Воткинское шоссе. В ходе осмотра автомобиля ВАЗ, на котором передвигались подозреваемые, полицейские обнаружили наркотическое средство «PVP» массой 995 гр. Как признались задержанные, запрещенное к обороту вещество подозреваемые приобрели посредством сети Интернет с целью сбыта на территории Удмуртии, закладку забрали в Москве.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.


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