Захар Милостивенко заключил картельный сговор на 43 млн рублей

Опубликована: Сегодня 14:05

фото: T-l.ru
Управление ФАС Удмуртии возбудило в отношении ООО «Автодормостпроект», ООО «Нива» и ООО «Тектоника» уголовное дело, выявив заключение картельного сговора на сумму, превышающую 43 млн. рублей. Заключил картельное соглашение, которое привело к поддержанию цен на аукционе по проектированию строительства проспекта Калашникова, депутат гордумы Ижевска Захар Милостивенко.

Милостивенко задержали в ночь с пятницы на субботу, 24 июня. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 178 УК России («Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в особо крупном размере»). Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Ранее Захар Милостивенко возглавлял предприятие «Автодормостпроект». По данным налоговой инспекции, 10 января 2017 года ОАО «Автодормостпроект» было ликвидировано путем реорганизации в ООО «Автодормостпроект»


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