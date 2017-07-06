Приставы разыскивают алиментных должников в самых отдаленных уголках Удмуртии

Опубликована: Сегодня 14:58



фото: r18.fssprus.ru фото: r18.fssprus.ru

Так, один скрывающихся дважды регистрировал брак, и дважды разводился. Обе его бывшие супруги воспитывают по ребёнку, но финансовой поддержки от мужчины не видят. У обеих есть решения судов о взыскании задолженностей по алиментным обязательствам в размере 300 тыс рублей каждое. По всей видимости, мужчина попытался сбежать от проблем и уехал подальше от Ижевска, завёл новую семью, где родилось ещё двое детей. Многодетный отец официально нигде не трудоустроен, имущество скрывает.Приставы установили местонахождение должника, вручили требование о явке, предупредили от уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и доставили должника в районный отдел службы судебных приставов.Всего в первом полугодии 2017 года судебные приставы-исполнители Удмуртии, осуществляющие розыск, установили местонахождение 520 должников.