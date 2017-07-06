Приставы разыскивают алиментных должников в самых отдаленных уголках Удмуртии

Опубликована: Сегодня 14:58

фото: r18.fssprus.ru
Ижевские судебные приставы-исполнители разыскали пять должников, которые вместо того, чтобы своевременно оплачивать алименты, предпочли скрыться в отдалённых населённых пунктах Удмуртии. В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что прописанные и официально зарегистрированные в Ижевске неплательщики проживают в деревнях Липовка, Чур, Русский Вожой, Кузьминцы Якшур-Бодьинского района Удмуртии.

Так, один скрывающихся дважды регистрировал брак, и дважды разводился. Обе его бывшие супруги воспитывают по ребёнку, но финансовой поддержки от мужчины не видят. У обеих есть решения судов о взыскании задолженностей по алиментным обязательствам в размере 300 тыс рублей каждое. По всей видимости, мужчина попытался сбежать от проблем и уехал подальше от Ижевска, завёл новую семью, где родилось ещё двое детей. Многодетный отец официально нигде не трудоустроен, имущество скрывает.

Приставы установили местонахождение должника, вручили требование о явке, предупредили от уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и доставили должника в районный отдел службы судебных приставов.

Всего в первом полугодии 2017 года судебные приставы-исполнители Удмуртии, осуществляющие розыск, установили местонахождение 520 должников.



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