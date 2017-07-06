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Три человека получили травмы в ДТП в в Сарапульском районе
Опубликована: Сегодня 15:49 Три человека получили травмы в аварии, которая произошла 5 июля в 20.50 в Сарапульском районе. Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, 31-летний водитель "Гранты" не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2112" под управлением мужчины, 1989 года рождения.
В результате пассажиры автомобиля "Гранта": девушка, 1991 года рождения и 8-летняя девочка получили травмы. 20-летний пассажир автомобиля "ВАЗ-2112" также получил травмы.
В Госавтоинспекции отметили, что 8-летняя девочка находилась в детском удерживающем устройстве, что способствовало минимизации тяжести травм при ДТП.
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