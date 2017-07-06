Три человека получили травмы в ДТП в в Сарапульском районе

Опубликована: Сегодня 15:49



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

В результате пассажиры автомобиля "Гранта": девушка, 1991 года рождения и 8-летняя девочка получили травмы. 20-летний пассажир автомобиля "ВАЗ-2112" также получил травмы.В Госавтоинспекции отметили, что 8-летняя девочка находилась в детском удерживающем устройстве, что способствовало минимизации тяжести травм при ДТП.