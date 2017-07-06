Представляющее историческую ценность ружье передали в музей Калашникова

Опубликована: Сегодня 16:38

фото: udmproc.ru
По инициативе Удмуртской прокуратуры музейно-выставочному комплексу стрелкового оружия имени М.Т.Калашникова было передано ружье промышленного изготовления системы Крынка, образца 1869 года 20 калибра. Оружие было изъято у жителя Ижевска, который нашел охотничье одноствольное курковое ружье в вещах покойных родителей и незаконно продал за 15 тыс рублей.

Мужчина был задержан и признан судом по ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт огнестрельного оружия), за что получил наказание в виде 160 часов обязательных работ.

По заключению эксперта указанное ружье представляет историческую ценность как образец мастерства Ижевских оружейников начала XX века всемирно известной фабрики имени Н.Березина в Ижевске. Ружье представляет большую редкость и не представлено ни в одном из музеев республики.

В судебном заседании государственный обвинитель – прокурор Удмуртской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах заявил ходатайство о передаче вышеуказанного ружья в музейно-выставочный комплекс, которое суд удовлетворил.

Подобного оружия ранее музейно-выставочный комплекс не имел.



Загрузка...
Теги
дороги Ува погода алкоголь ГЖД долг МЧС Сарапул рейтинг Ижевск мода США полиция природа выборы наркотики финансы спортсмен пристав семья физкультура здоровье фестиваль Ижавто самолет Дмитрий Медведев бизнес Украина Александр Волков хоккей зоопарк Удмуртия дети правительство безопасность выставка занятость преступление молодежь пенсия строительство депутат оружие футбол штраф образование видео ветеран творчество Завьялово терроризм Голливуд СКП суд Интернет СМИ инвалид Госсовет УР религия бюджет свадьба ДТП праздник кино Новый год/Рождество туризм вода убийство армия звезда торговля Игра телевидение банк Глазов ЖКХ пожар Россия конкурс школа животные лес промышленность Воткинск транспорт музыка траур Владимир Путин Москва Малая Пурга медицина прокуратура ГИБДД розыск Балезино Можга ремонт технологии ИжГТУ МВД
Все теги
Яндекс.Погода