Представляющее историческую ценность ружье передали в музей Калашникова

Опубликована: Сегодня 16:38



фото: udmproc.ru фото: udmproc.ru

Мужчина был задержан и признан судом по ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт огнестрельного оружия), за что получил наказание в виде 160 часов обязательных работ.По заключению эксперта указанное ружье представляет историческую ценность как образец мастерства Ижевских оружейников начала XX века всемирно известной фабрики имени Н.Березина в Ижевске. Ружье представляет большую редкость и не представлено ни в одном из музеев республики.В судебном заседании государственный обвинитель – прокурор Удмуртской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах заявил ходатайство о передаче вышеуказанного ружья в музейно-выставочный комплекс, которое суд удовлетворил.Подобного оружия ранее музейно-выставочный комплекс не имел.