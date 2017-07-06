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Представляющее историческую ценность ружье передали в музей Калашникова
Опубликована: Сегодня 16:38 По инициативе Удмуртской прокуратуры музейно-выставочному комплексу стрелкового оружия имени М.Т.Калашникова было передано ружье промышленного изготовления системы Крынка, образца 1869 года 20 калибра. Оружие было изъято у жителя Ижевска, который нашел охотничье одноствольное курковое ружье в вещах покойных родителей и незаконно продал за 15 тыс рублей.
Мужчина был задержан и признан судом по ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт огнестрельного оружия), за что получил наказание в виде 160 часов обязательных работ.
По заключению эксперта указанное ружье представляет историческую ценность как образец мастерства Ижевских оружейников начала XX века всемирно известной фабрики имени Н.Березина в Ижевске. Ружье представляет большую редкость и не представлено ни в одном из музеев республики.
В судебном заседании государственный обвинитель – прокурор Удмуртской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах заявил ходатайство о передаче вышеуказанного ружья в музейно-выставочный комплекс, которое суд удовлетворил.
Подобного оружия ранее музейно-выставочный комплекс не имел.
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