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Ветераны МВД и действующие полицейские подрались в центре Киева
Опубликована: Сегодня 08:31
В центре Киева перед зданием правительства Украины подрались ветераны МВД и действующие полицейские.
Об этом в четверг, 6 июля, написал общественный активист Михаил Волынец в Facebook: «Произошла потасовка между полицейскими и ветеранами МВД. Со всей Украины приехали требовать от правительства перерасчет пенсии. Некоторые из них имеют пенсии по 950 гривен.» (950 гривен приблизительно равны 2 000 российских рублей).
Он не привел сведений о пострадавших в результате стычки и не уточнил причину драки, пишет Lenta.ru. Но по словам Волынца, бывшие сотрудники органов внутренних дел требовали встречи с вице-премьером Степаном Кубивом.