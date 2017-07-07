В Ижевске по фото разыскивают мужчину, совершившего тяжкое преступление

Опубликована: Сегодня 09:13



фото: 18.мвд.рф фото: 18.мвд.рф

Всем, кто узнал данного мужчину, убедительная просьба сообщить в полицию по следующим номерам: 89127468889, 89658488743, 89829966701, 415-410. Конфиденциальность гарантирована.