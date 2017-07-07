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В Ижевске по фото разыскивают мужчину, совершившего тяжкое преступление
Опубликована: Сегодня 09:13 В Ижевске в ночь с 28 на 29 июня на ул. Труда было совершено тяжкое преступление в отношении девушки. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, по подозрению разыскивается мужчина среднего телосложения, рост около 170 см.
Всем, кто узнал данного мужчину, убедительная просьба сообщить в полицию по следующим номерам: 89127468889, 89658488743, 89829966701, 415-410. Конфиденциальность гарантирована.