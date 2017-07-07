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Часть улицы Красногеройской временно закрыли для движения транспорта
Опубликована: Сегодня 11:39 Часть улицы Красногеройской временно закрыли для движения транспорта. Как сообщает пресс-служба «УКС», это связано с реконструкцией теплотрассы под проезжей частью.
Ограничение на участке между улицами Удмуртской и Кооперативной (в районе 1 корпуса УдГУ и центрального республиканского стадиона) будет действовать с 09.00 7 июля до 17.00 8 июля.
«Удмуртские коммунальные системы» приносят горожанам извинения за вынужденные временные неудобства, связанные с обновлением теплосетевого комплекса и подготовкой коммуникаций к отопительному сезону.