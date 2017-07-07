Часть улицы Красногеройской временно закрыли для движения транспорта

Опубликована: Сегодня 11:39

фото: yandex.ru/maps/
Часть улицы Красногеройской временно закрыли для движения транспорта. Как сообщает пресс-служба «УКС», это связано с реконструкцией теплотрассы под проезжей частью.

Ограничение на участке между улицами Удмуртской и Кооперативной (в районе 1 корпуса УдГУ и центрального республиканского стадиона) будет действовать с 09.00 7 июля до 17.00 8 июля.

«Удмуртские коммунальные системы» приносят горожанам извинения за вынужденные временные неудобства, связанные с обновлением теплосетевого комплекса и подготовкой коммуникаций к отопительному сезону.


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