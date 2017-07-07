Часть улицы Красногеройской временно закрыли для движения транспорта

Опубликована: Сегодня 11:39



фото: yandex.ru/maps/ фото: yandex.ru/maps/

Ограничение на участке между улицами Удмуртской и Кооперативной (в районе 1 корпуса УдГУ и центрального республиканского стадиона) будет действовать с 09.00 7 июля до 17.00 8 июля.«Удмуртские коммунальные системы» приносят горожанам извинения за вынужденные временные неудобства, связанные с обновлением теплосетевого комплекса и подготовкой коммуникаций к отопительному сезону.