Полицейские разыскивают пострадавших от преступной деятельности жителя Дебёс

Опубликована: Сегодня 12:28



фото: 18.мвд.рф фото: 18.мвд.рф

Полицейские устанавливают другие факты преступной деятельности предпринимателя. МВД по Удмуртской Республике обращается к жителям села Дебесы и Дебесского района: если вы пострадали от действий данного мужчины или обладаете информацией о фактах его преступной деятельности, просьба сообщить в зональное отделение межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по УР по телефону: 8(341-41)3-54-24.