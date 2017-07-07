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Полицейские разыскивают пострадавших от преступной деятельности жителя Дебёс
Опубликована: Сегодня 12:28 Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью задержали 24-летнего ранее судимого предпринимателя, жителя села Дебесы. По имеющейся у правоохранителей информации, злоумышленник может быть причастен к целому ряду преступлений в отношении жителей Дебесского района. При этом потерпевшие в правоохранительные органы не обращались. В настоящее время установлена причастность мужчины к вооруженному разбойному нападению в отношении местного жителя. По данному факту возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.
Полицейские устанавливают другие факты преступной деятельности предпринимателя. МВД по Удмуртской Республике обращается к жителям села Дебесы и Дебесского района: если вы пострадали от действий данного мужчины или обладаете информацией о фактах его преступной деятельности, просьба сообщить в зональное отделение межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по УР по телефону: 8(341-41)3-54-24.
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