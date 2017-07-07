Спиннер стал причиной лишения глаза у шахтинского подростка

Опубликована: Сегодня 13:17



фото: Chs-toys.ru фото: Chs-toys.ru

Перепуганные родители вызвали своему сыну бригаду скорой помощи. Медики доставили пострадавшего в больницу, где ему экстренно пришлось удалить разбитый хрусталик.Юному шахтинцу предстоит пройти длительное лечение и множество сложных операций. Сейчас мальчик находится в одной из больниц Ростова-на-Дону, где врачи упорно борются за спасение его зрения.