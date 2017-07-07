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Спиннер стал причиной лишения глаза у шахтинского подростка
Опубликована: Сегодня 13:17 Юный житель города Шахты Ростовской области стал первой жертвой новомодной игрушки. Подросток игрался с металлическим спиннером, крутя и подкидывая его в воздух. Во время очередного броска сверкающая вертушка влетела ребенку прямо в глаз, пишет "Блокнот Ростова".
Перепуганные родители вызвали своему сыну бригаду скорой помощи. Медики доставили пострадавшего в больницу, где ему экстренно пришлось удалить разбитый хрусталик.
Юному шахтинцу предстоит пройти длительное лечение и множество сложных операций. Сейчас мальчик находится в одной из больниц Ростова-на-Дону, где врачи упорно борются за спасение его зрения.