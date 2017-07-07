На ремонт ливневых канализаций в Ижевске выделят 26,9 млн рублей

Опубликована: Сегодня 14:06



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По его словам, в текущем году работы будут проводить на улице Орджоникидзе в районе бывшего завода «Нефтемаш», на пересечении улиц Ракетная - Камбарская и Вадима Сивкова - Чугуевского.