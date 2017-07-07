На ремонт ливневых канализаций в Ижевске выделят 26,9 млн рублей

Опубликована: Сегодня 14:06

фото: 59.ru
На ремонт ливневых канализаций в Ижевске в 2017 году выделят 26,9 млн рублей. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом в пятницу, 7 июля, сообщил журналистам начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Алексей Красноперов.

По его словам, в текущем году работы будут проводить на улице Орджоникидзе в районе бывшего завода «Нефтемаш», на пересечении улиц Ракетная - Камбарская и Вадима Сивкова - Чугуевского.



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