В ближайшие дни в Удмуртии ожидается ухудшение погоды

Опубликована: Сегодня 15:44

фото: Maramshub.blogspot.ru
Госавтоинспекция Удмуртии предупреждает, что в ближайшие дни в республике ожидаются сильные дожди, порывистый ветер, ухудшение видимости, в связи с чем возможно осложнение обстановки на автомобильных дорогах.

Водителям рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, особенно при проезде пешеходных переходов и мест массового нахождения людей. Водителям велосипедов и мототранспортных средств следует отказаться от использования двухколёсного транспорта на мокрой дороге.

Водителям следует выбирать скорость движения и дистанцию до впереди идущих транспортных средств, исходя из конкретных погодных условий. Нужно помнить о том, мокрое покрытие имеет низкие сцепные свойства, что увеличивает тормозной путь транспортных средств. Скопления воды на проезжей части при движении на высоких скоростях могут привести к потере управляемости транспортного средства из-за эффекта аквапланирования. Кроме того, лужи могут скрывать и дефекты покрытия, которые также могут стать причиной автоаварии или повреждения транспортного средства.

Пешеходам необходимо переходить проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись перед началом движения в том, что водители не только заметили их, но и имеют возможность вовремя остановиться. Кроме того в темное время суток и в условиях недостаточной видимости необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде для того, чтобы быть более заметными для автомобилистов.

Родителям необходимо позаботиться о безопасности своих детей – цветовая гамма одежды в ненастную погоду должна быть яркой и содержать в себе светоотражающие элементы.



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