В ближайшие дни в Удмуртии ожидается ухудшение погоды

Опубликована: Сегодня 15:44



фото: Maramshub.blogspot.ru фото: Maramshub.blogspot.ru

Водителям рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, особенно при проезде пешеходных переходов и мест массового нахождения людей. Водителям велосипедов и мототранспортных средств следует отказаться от использования двухколёсного транспорта на мокрой дороге.Водителям следует выбирать скорость движения и дистанцию до впереди идущих транспортных средств, исходя из конкретных погодных условий. Нужно помнить о том, мокрое покрытие имеет низкие сцепные свойства, что увеличивает тормозной путь транспортных средств. Скопления воды на проезжей части при движении на высоких скоростях могут привести к потере управляемости транспортного средства из-за эффекта аквапланирования. Кроме того, лужи могут скрывать и дефекты покрытия, которые также могут стать причиной автоаварии или повреждения транспортного средства.Пешеходам необходимо переходить проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись перед началом движения в том, что водители не только заметили их, но и имеют возможность вовремя остановиться. Кроме того в темное время суток и в условиях недостаточной видимости необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде для того, чтобы быть более заметными для автомобилистов.Родителям необходимо позаботиться о безопасности своих детей – цветовая гамма одежды в ненастную погоду должна быть яркой и содержать в себе светоотражающие элементы.