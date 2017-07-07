До 20 лет заключения грозит четверым ижевским «закладчикам», у которых нашли почти 3 кг наркотиков

Опубликована: Сегодня 14:55



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При личном досмотре у задержанных «закладчиков» было обнаружено по 30 свертков с наркотиками. При обыске в арендованной квартире полицейские обнаружили 1,5 килограмма синтетических наркотиков. Еще 800 граммов было обнаружено на чердаке одного из домов по ул.Союзной. Также на территории города были обнаружены тайники, оборудованные членами преступной группы.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.