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До 20 лет заключения грозит четверым ижевским «закладчикам», у которых нашли почти 3 кг наркотиков
Опубликована: Сегодня 14:55 В Ижевске перед судом предстанут четверо местных жителей, обвиняемые по п.а,г ч.4 ст.228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотиков, совершенный организованной группой в крупном размере). В состав преступной группы вошли трое молодых людей 1998 г.р., 1993 г.р., и 1985 г.р., и девушка 1993 г.р., ранее работавшие в одной из торговых сетей Ижевска. В феврале текущего года в одном из домов по ул.Удмуртской они арендовали квартиру, в которой один из них изготавливал и расфасовывал синтетические наркотики (соли и смеси). Другие трое соучастников сбывали запрещенные вещества путем оборудования тайников на территории Ижевска.
При личном досмотре у задержанных «закладчиков» было обнаружено по 30 свертков с наркотиками. При обыске в арендованной квартире полицейские обнаружили 1,5 килограмма синтетических наркотиков. Еще 800 граммов было обнаружено на чердаке одного из домов по ул.Союзной. Также на территории города были обнаружены тайники, оборудованные членами преступной группы.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.