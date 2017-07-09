Администрация Сургута заказала 13 тонн вазелина

Опубликована: 7 Июля 2017 г. 16:32

фото: 59838.in.all.biz
Администрация Сургута проводит необычную закупку — им понадобилось 13 тонн медицинского вазелина, за которые мэрия готова заплатить 1,8 млн рублей. Конкурсная документация размещена на официальном сайте госзакупок.

В конкурсной документации отмечается, что вазелин требуется муниципальному предприятию «Сургутский хлебозавод». Как пояснил «URA.RU» директор компании Сергей Пустозеров, на производстве требуется именно медицинский вазелин.

«Он необходим для смазки деталей машин — делителей теста. Нужен медицинский вазелин, потому что эти машины контактируют с пищей и ничего другого нельзя», — рассказал Сергей Пустозеров.


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