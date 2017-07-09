|
Администрация Сургута заказала 13 тонн вазелина
Опубликована: 7 Июля 2017 г. 16:32 Администрация Сургута проводит необычную закупку — им понадобилось 13 тонн медицинского вазелина, за которые мэрия готова заплатить 1,8 млн рублей. Конкурсная документация размещена на официальном сайте госзакупок.
В конкурсной документации отмечается, что вазелин требуется муниципальному предприятию «Сургутский хлебозавод». Как пояснил «URA.RU» директор компании Сергей Пустозеров, на производстве требуется именно медицинский вазелин.
«Он необходим для смазки деталей машин — делителей теста. Нужен медицинский вазелин, потому что эти машины контактируют с пищей и ничего другого нельзя», — рассказал Сергей Пустозеров.