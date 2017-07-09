О прекращении проливных дождей будут молиться в Ижевской епархии

Опубликована: 7 Июля 2017 г. 17:21



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«Все мы видим, как землю нашу заливают дожди. И не только наш регион. Мы видим, что люди остаются без крова, видим, что есть вероятность России остаться без урожая. Поэтому с сегодняшнего дня я дам свое архиерейское благословение во всех храмах молиться о прекращении проливных дождей», — сказал архипастырь. Первую такую молитву владыка совершил сам после Божественной литургии.