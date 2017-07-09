О прекращении проливных дождей будут молиться в Ижевской епархии

Опубликована: 7 Июля 2017 г. 17:21

фото: Udmeparhia.ru
В Ижевской епархии будут молиться о прекращении проливных дождей. Об этом в пятницу, 7 июля, сказал митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин в проповеди после Божественной литургии в храме Иоанна Крестителя Свято-Троицкого собора Ижевска.

«Все мы видим, как землю нашу заливают дожди. И не только наш регион. Мы видим, что люди остаются без крова, видим, что есть вероятность России остаться без урожая. Поэтому с сегодняшнего дня я дам свое архиерейское благословение во всех храмах молиться о прекращении проливных дождей», — сказал архипастырь. Первую такую молитву владыка совершил сам после Божественной литургии.


Теги
торговля ремонт убийство пристав Новый год/Рождество Голливуд свадьба ИжГТУ кино дети физкультура Ува образование Ижавто спортсмен правительство МЧС США Можга Удмуртия конкурс телевидение видео технологии звезда ЖКХ бюджет хоккей вода праздник полиция ГЖД бизнес Сарапул Украина СКП Интернет пожар суд Госсовет УР транспорт наркотики молодежь банк преступление фестиваль религия мода армия медицина Завьялово лес финансы самолет рейтинг инвалид школа пенсия ГИБДД прокуратура животные штраф безопасность долг терроризм семья МВД природа Россия розыск Москва СМИ депутат занятость оружие Глазов дороги строительство ДТП здоровье Александр Волков выставка Балезино туризм Малая Пурга творчество Игра Воткинск футбол промышленность траур Дмитрий Медведев алкоголь погода Владимир Путин зоопарк ветеран музыка Ижевск выборы
Все теги
Яндекс.Погода