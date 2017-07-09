Порноресурс Pornhub ввел обязательную авторизацию пользователей из России через соцсеть «ВКонтакте»

Опубликована: 7 Июля 2017 г. 18:10

фото: pornhub.com
Один из самых популярных порнографических ресурсов Pornhub ввел обязательную авторизацию пользователей из России через соцсеть «ВКонтакте». Эта мера используется для проверки их возраста - посещать ресурс могут только совершеннолетние пользователи. Раньше пользователям для подтверждения своего совершеннолетия достаточно было просто указать дату рождения.

Как отмечается в сообщении сайта, авторизация нужна только для проверки возраста и Pornhub не использует и не сохраняет личную информацию пользователей социальной сети.


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