Житель Кеза пытался изнасиловать несовершеннолетнюю падчерицу

Опубликована: 8 Июля 2017 г. 14:25



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Следствие выяснило, что 12 июня этого года около 16 часов мужчина дома попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку. На помощь дочери пришла мать, которая остановила сожителя и вызвала полицию.На сегодняшний день устанавливаются все обстоятельства произошедшего: допрошены потерпевшая, свидетели, обвиняемый, назначены судебно-медицинские экспертизы, очная ставка. Расследование уголовного дела продолжается.