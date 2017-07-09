Житель Кеза пытался изнасиловать несовершеннолетнюю падчерицу

Опубликована: 8 Июля 2017 г. 14:25

фото: Molva33.ru
Жителя поселка Кез посадили под стражу за попытку изнасилования падчерицы. В отношении 38-летнего заведено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование).

Следствие выяснило, что 12 июня этого года около 16 часов мужчина дома попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку. На помощь дочери пришла мать, которая остановила сожителя и вызвала полицию.

На сегодняшний день устанавливаются все обстоятельства произошедшего: допрошены потерпевшая, свидетели, обвиняемый, назначены судебно-медицинские экспертизы, очная ставка. Расследование уголовного дела продолжается.


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