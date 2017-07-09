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Американка показала "спиннер для груди" в действии
Опубликована: 8 Июля 2017 г. 18:18 Пользователь Twitter под ником @caritadepincel опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала спиннер для груди. Как пишет Lenta, американка назвала улучшенную версию игрушки Fidgetiddies. Публикация собрала несколько тысяч ретвитов и лайков, а также комментариев с просьбой рассказать, как сделать такую игрушку в домашних условиях.
В этот же день девушка опубликовала подробную инструкцию: оказалось, что оригинальная конструкция состоит из накладок для сосков, липучки или клея и двух фиджет-спиннеров.
Спиннер — популярная игрушка-антистресс. В сети спиннерам посвящено огромное количество шуток: они быстро обрели популярность во всем мире и как следствие начали раздражать многих пользователей сети.
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