Американка показала "спиннер для груди" в действии

Опубликована: 8 Июля 2017 г. 18:18



фото: Eva.ru фото: Eva.ru

В этот же день девушка опубликовала подробную инструкцию: оказалось, что оригинальная конструкция состоит из накладок для сосков, липучки или клея и двух фиджет-спиннеров.Спиннер — популярная игрушка-антистресс. В сети спиннерам посвящено огромное количество шуток: они быстро обрели популярность во всем мире и как следствие начали раздражать многих пользователей сети.