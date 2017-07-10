Хоккеисты Северстали приедут в Ижевск

Опубликована: Сегодня 18:23



Фото: официальный сайт команды Ижсталь / Яна Рафикова Фото: официальный сайт команды Ижсталь / Яна Рафикова

В столицу Удмуртии в понедельник, 10 июля, приедут вратарь Савелий Кононов, защитники Александр Зарубин, Владимир Калугин, а также нападающие Иван Бакулин, Никита Лощенко, Дмитрий Моисеев, Вячеслав Скобелев, Евгений Степанов и Василий Хабаров.Напомним, что «Ижсталь» является фарм-клубом «Северстали» и обмен игроками между командами происходит на постоянной основе. Так, в конце прошедшего сезона, когда «Северсталь» вышла из борьбы за Кубок Гагарина, игроки команды КХЛ прибыли на усиление ижевчан. Правда повторить успех прошлых лет команде из Ижевска так и не удалось.