81-летний муж не смог зарезать 86-летнюю любимую в Сарапуле

Опубликована: Сегодня 18:40

Фото: "Астромедиан".

В Сарапуле 81-летний мужчина пытался зарезать 86-летнюю жену. Инцидент произошел днем 8 июля, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Раненая пожилая женщина с колото-резаными ранениями живота попала в местную больницу. Сотрудники больницы сразу сообщили о произошедшем в полицию. 

В совершении преступления в отношении пожилой женщины подозревают ее 81-летнего супруга. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется следствие.



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