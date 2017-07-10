В столкновении грузовика и легкового автомобиля на Воткинском тракте погибла женщина-водитель

Опубликована: Сегодня 18:48

Фото: vk.com/udmurtiya18rus
В субботу, 8 июля, около 17:00 на Воткинском тракте в столкновении «Хенде Солярис» с фурой погибла женщина, сообщает Госавтоинспекция.

Обе машины вылетели в кювет. Водитель «Хенде Солярис», 47-летняя женщина, погибла на месте от полученных травм. Ее супруг и 15-летний сын, которые также находились в автомобиле, получили незначительные травмы. Водитель грузовика не пострадал.

Причины произошедшего выясняются, ведется следствие.
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