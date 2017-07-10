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За кражу кролика жителю Удмуртии грозит до 5 лет тюрьмы
Опубликована: Сегодня 08:30 Житель села Каркалай Увинского района сообщил полицейским о том, что в вечернее время неизвестный проник в надворную постройку его дома по ул.Юбилейной и похитил кролика. По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый - 59-летний неработающий, ранее судимый местный житель. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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