За кражу кролика жителю Удмуртии грозит до 5 лет тюрьмы

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: Fotointeres.ru фото: Fotointeres.ru

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый - 59-летний неработающий, ранее судимый местный житель. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.