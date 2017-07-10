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Вода Ижевского пруда не прошла проверку по санитарно-химическим показателям
Опубликована: Сегодня 09:14 Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике с 1 мая по 30 июня текущего года исследовали 114 проб воды открытых водоемов Ижевска, Можги, Глазова и Воткинска.
Выяснилось, что пробы воды, взятые в июне из реки Чепцы на территории Глазовского городского пляжа, не соответствует по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Также по санитарно-химическим показателям проб не идеальны в Ижевском пруду.
Напомним, что в республике официально функционируют 6 пляжей: два Воткинске и по одному в Ижевске, Глазове, Можге, Сарапуле.