Вода Ижевского пруда не прошла проверку по санитарно-химическим показателям

Опубликована: Сегодня 09:14



фото: Panoramio.com фото: Panoramio.com

Выяснилось, что пробы воды, взятые в июне из реки Чепцы на территории Глазовского городского пляжа, не соответствует по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Также по санитарно-химическим показателям проб не идеальны в Ижевском пруду.

Напомним, что в республике официально функционируют 6 пляжей: два Воткинске и по одному в Ижевске, Глазове, Можге, Сарапуле.