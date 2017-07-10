Дело внука, убившего молотком бабушку и дедушку, рассмотрит Верховный суд Удмуртии

Опубликована: Сегодня 10:03

фото: vk.com/udmurtiya18rus
В Верховный суд Удмуртской Республики направлено уголовное дело 30-летнего жителя Завьяловского района, убившего молотком бабушку и дедушку. Мужчину обвиняют в убийстве и поджоге по п.п. «а,к» ч.2 ст. 105, ч.2 ст. 167 УК РФ, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.

Напомним, 5 августа 2016 года житель Хохряков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом к своим бабушке и дедушке, живших в той же деревне, где между ними произошел конфликт. Мужчина взял в руки молоток и нанес им обоим множественные удары в область головы, отчего родственники скончались на месте происшествия. С целью скрыть совершенные убийства внук поджег дом и скрылся с места преступления.




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