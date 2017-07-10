На дороге Ижевск-Воткинск насмерть сбили пешехода

Опубликована: Сегодня 10:50



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

ДТП произошло 9 июля около 22:30 на 28 км трассы Воткинского тракта. Молодой человек переходил дорогу из-за машины, которая стояла на обочине, перед близко едущей «Ладой». В результате пешеход получил смертельные травмы.Ранее очевидцы происшествия сообщали в социальных сетях, что погибший был пьян.