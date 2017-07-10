Более 10 тыс жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей

Опубликована: Сегодня 11:39

фото: Multiurok.ru
С начала сезона с жалобами на присасывание клещей обратились 10711 жителей Удмуртии, из них – 2219 детей. В Ижевске пострадавших оказалось 5408 человек, из них детей – 612.

Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Ижевске, Можге, Воткинске, Глазове, а также в Алнашском, Шарканском, Завьяловском, Якшур-Бодьинском, Воткинском, Кезском, Малопургинском, Игринском, Дебесском, Балезинском, Увинском районах.

При исследовании 7297 проб на наличие возбудителей клещевого энцефалита  372 пробы (5,1%) оказались положительными. Из 5483 проб на наличие возбудителей клещевого боррелиоза положительными оказались 2116 (38,6%). Диагноз «клещевой энцефалит» поставлен 6 жителям республики, «клещевой боррелиоз» - 11.
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