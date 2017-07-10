При сбыте фальшивок на 1,3 млн рублей задержаны двое жителей Ижевска

Опубликована: Сегодня 12:28

фото: 18.мвд.рф
Правоохранительные органы Ижевска получили информацию о планирующемся сбыте поддельных денег. При передаче 258 поддельных денежных купюр достоинством 5000 рублей оперативники совместно с сотрудниками СОБР Росгвардии задержали двоих местных жителей 1985 г.р. и 1987 г.р. Общая сумма фальшивых банкнот составила 1 миллион 290 тысяч рублей.

По факту изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы. За совершенное преступление им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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