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При сбыте фальшивок на 1,3 млн рублей задержаны двое жителей Ижевска
Опубликована: Сегодня 12:28 Правоохранительные органы Ижевска получили информацию о планирующемся сбыте поддельных денег. При передаче 258 поддельных денежных купюр достоинством 5000 рублей оперативники совместно с сотрудниками СОБР Росгвардии задержали двоих местных жителей 1985 г.р. и 1987 г.р. Общая сумма фальшивых банкнот составила 1 миллион 290 тысяч рублей.
По факту изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы. За совершенное преступление им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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