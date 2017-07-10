При сбыте фальшивок на 1,3 млн рублей задержаны двое жителей Ижевска

Опубликована: Сегодня 12:28



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По факту изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы. За совершенное преступление им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.