Из-за дома в Испании замруководителя секретариата правительства Удмуртии покинула свой пост

Опубликована: Сегодня 13:36

Фото сайта ilivebarcelona.com
Пост заместителя руководителя Секретариата Председателя Правительства Удмуртской Республики покинула Наталья Балыгина. 

По сообщению источника "Аргументов в Ижевске" причиной стремительного увольнения стала внезапно обнаруженная у Балыгиной незадекларированная недвижимость в Испании. По информации источника это дом. Его площадь и рыночная стоимость пока не известны, но в декларации, которую предоставила чиновница уже был указан один объект заграничной недвижимости. Если верить документу, Балыгина владеет квартирой-студией площадью 32 квадратных метра во все той же Испании.
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