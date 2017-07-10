Из-за дома в Испании замруководителя секретариата правительства Удмуртии покинула свой пост

Опубликована: Сегодня 13:36



Фото сайта ilivebarcelona.com Фото сайта ilivebarcelona.com

По сообщению источника "Аргументов в Ижевске" причиной стремительного увольнения стала внезапно обнаруженная у Балыгиной незадекларированная недвижимость в Испании. По информации источника это дом. Его площадь и рыночная стоимость пока не известны, но в декларации, которую предоставила чиновница уже был указан один объект заграничной недвижимости. Если верить документу, Балыгина владеет квартирой-студией площадью 32 квадратных метра во все той же Испании.