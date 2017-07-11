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В США представили мобильный телефон без аккумулятора
Опубликована: Сегодня 14:40 В США представили мобильный телефон, которому для работы не нужен аккумулятор. Работает устройство за счет микроволн от внешних источников радиосигнала или света, пишет «МИР 24».
Аппарат, по сути, является микросхемой - он не преобразует аналоговый аудиосигнал в цифровой, ведь именно этот процесс и является самым энергозатратным в смартфонах.
«Мы создали первый работающий мобильный телефон, который почти не потребляет энергии. Чтобы обеспечить действительно низкое энергопотребление, нам пришлось принципиально переосмыслить работу телефона», - заявили ученые.
Гаджет работает по принципу рации. Для совершения звонка нужно переключаться между режимами «передача» и «прослушивание».
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