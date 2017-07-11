Приставы разыскали в Германии должника из Сарапула

Опубликована: Сегодня 15:29

фото: Tv-mig.ru
Приставы Удмуртии разыскали в Германии должника по исполнительному производству. Житель Сарапула задолжал своему ребёнку 474 тысячи рублей, но несколько лет назад перестал выплачивать алименты, на связь с бывшей супругой и судебным приставом не выходил. Приставы объявили мужчину в исполнительный розыск и послали запрос о нем в Министерство иностранных дел РФ.

Выяснилось, что согласно картотеке консульского учёта Генконсульства Российской Федерации в Бонне, мужчина проживал в Германии. В данный момент рассматривается вопрос о привлечении должника к административной и уголовной ответственности.



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