На трассе Ижевск-Воткинск пьяный водитель устроил ДТП, в котором погиб пассажир

Опубликована: Сегодня 16:18

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Воткинском районе пассажир автомобиля с пьяным водителем получил смертельную травму в ДТП. Сам водитель и два пассажира были госпитализированы.

Авария произошла в воскресенье, 9 июля, в 06 часов на 18 километре автомобильной дороги «Ижевск-Воткинск». 26-летний водитель "ВАЗ-2112" в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате происшествия 23-летний пассажир автомобиля погиб на месте. Водитель и пассажиры: молодой человек 1992 года рождения и девушка 1996 года рождения получили многочисленные травмы.

В Госавтоинспекции отметили, что водитель на момент ДТП уже был лишен права управления транспортным средством за подобное правонарушение (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).


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