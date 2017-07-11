Жителя Удмуртии, прокатившего в багажнике автомобиля возлюбленную, ждет суд

Опубликована: Сегодня 17:44



фото: Zelpravda.ru фото: Zelpravda.ru

Молодые люди встречались с января 2016 года, а в июле того же года девушка изъявила желание расстаться. Утром 8 августа 2016 года мужчина предложил девушке встретиться в Ижевске на ул. Молодежной,и та подъехала на автомобиле.Взяв инициативу в свои руки, ухажер сел за руль автомобиля и, удерживая подругу за руку, поехал в д. Новая Вожойка Якшур-Бодьинского района. Здесь, используя свое физическое превосходство, он с применением насилия поместил ее в багажник автомобиля и захлопнул крышку. По пути, на территории Завьяловского района, девушка выбралась из багажника и обратилась в полицию.После совершения преступлений и возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся от следствия и был объявлен в розыск. После задержания мужчина ждет суда под стражей.