Пастух и полторы тысячи овец погибли в Казахстане от удара молнии

Опубликована: Сегодня 09:13

фото: 24.kz
Пастух и полторы тысячи овец погибли в Костанайской области Казахстана от удара молнии. Трагедия произошла еще 7 июля, но официальная информация о происшествии стала поступать только сейчас, пишет Sputnik Казахстан

По словам пресс-секретаря Департамента внутренних дел Костанайской области Ирины Беженарь, от грозового разряда в степи начался сильный пожар, в котором и погибли чабан и отара. Приехавшие на место событий спасатели во время тушения огня обнаружили тело мужчины, а также останки мелкого рогатого скота в количестве 1 406 голов.

Сейчас на месте событий продолжают работать сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время они занимаются ликвидацией трупов погибших животных. Также сообщается, что причиной гибели мужчины и овец, по предварительным данным, стало отравление продуктами горения.
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