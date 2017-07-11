Дело душителя из Селтинского района Удмуртии передано в суд

Опубликована: Сегодня 10:02



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Находясь дома у знакомой в д. Толошур Селтинского района Удмуртии, гость повздорил с хозяйкой. Он избил женщину руками и ногами, после чего задушил её и скрылся с места происшествия.