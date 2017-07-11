|
Дело душителя из Селтинского района Удмуртии передано в суд
Опубликована: Сегодня 10:02 В Сюмсинском районном суде будет рассматриваться уголовное дело жителя Селтинского района, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Преступление 36-летний мужчина совершил 25 апреля 2017 года, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Находясь дома у знакомой в д. Толошур Селтинского района Удмуртии, гость повздорил с хозяйкой. Он избил женщину руками и ногами, после чего задушил её и скрылся с места происшествия.
Загрузка...