Жители почти 200 домов Устиновского района Ижевска останутся без горячей воды

Опубликована: Сегодня 10:51



фото: Cheboksary.ru фото: Cheboksary.ru

«С 11 по 24 июля в соответствии с графиком запланированы гидравлические испытания магистральных теплосетей города, расположенных в микрорайонах улиц Автозаводской, Барышникова, Петрова, Сабурова и ряда других в Устиновском районе», - говорится в сообщении.В связи с данными плановыми работами в период с 11 по 24 июля будет прекращен нагрев горячей воды по следующим адресам:- Автозаводская 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 44а, 48, 50, 50а, 52, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;- Барышникова 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 69а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83;- Петрова 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 32, 33, 33а, 33б, 34, 36, 37, 37а, 39, 39а, 43, 45, 47, 47а, 51;- Короткова 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23;- Сабурова 1, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 19б, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75;- Т.Барамзиной 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 74а;- Труда 3.Напомним, что во время гидравлических испытаний водителям и пешеходам необходимо быть особенно внимательными и осторожными, избегать нахождения вблизи охранной зоны теплотрасс и люков тепловых камер. В ходе испытаний возможен выброс воды, образование промоин, провалов, в том числе во дворах и на автомобильных дорогах. Многие участки тепловых магистралей проходят под газонами, тротуарами и проезжей частью дорог. Обо всех замеченных в период испытаний признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам: 903-543, 903-545, 935-256 (круглосуточно) или в службу 072 (с мобильного телефона 998-072).